Краткий гайд по офлайн-переводчикам: что проверять перед установкой, чем отличаются и где скачать

Основные возможности. Это мощное и многофункциональное приложение, которое особенно хорошо справляется с переводом на русский язык и обратно. Приложение поддерживает более 90 языков (даже эльфийский), в офлайн-режиме доступны популярные языки, такие как английский, немецкий, французский, испанский и итальянский, для которых можно бесплатно скачать словари. Доступен голосовой ввод и озвучка текста, перевод текста с фотографий (работает для 45 языков), перевод целых сайтов и функция «Диалог» для общения с иностранцем.