«Спасибо» за бесплатный роуминг в ЕС: В Молдове из-за этой услуги подорожает мобильная связь — операторы объявили о повышении цен на абонементы

Как изменится стоимость мобильной связи в 2026 году.
Запуск бесплатного роуминга заставил крупнейших мобильных операторов Молдовы пересмотреть свои тарифные планы.
Изменения затронут абонентов по-разному — в зависимости от компании.
Orange Moldova.
Подорожание ожидает пользователей абонементов Max 140, 145 и 190. Остальная линейка Max на данный момент остаётся без изменений.
Moldcell.
С 1 февраля оператор планирует принудительную миграцию абонентов на новые тарифы с включённым роумингом, что приведёт к росту стоимости услуг. В качестве компенсации клиентам обещают увеличить объём интернет-трафика или предложить индивидуальные скидки.
Moldtelecom.
Единственный оператор, который заявил о сохранении текущих цен. Абонементы стоимостью до 120 леев останутся без роуминга и без повышения тарифа.
Таким образом, бесплатный роуминг для одних абонентов обернётся расширенными возможностями, а для других — дополнительными расходами.
