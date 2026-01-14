Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спасибо» за бесплатный роуминг в ЕС: В Молдове из-за этой услуги подорожает мобильная связь — операторы объявили о повышении цен на абонементы

В Молдове подорожает мобильная связь на фоне введения режима «роуминг как дома».

Источник: Комсомольская правда

Как изменится стоимость мобильной связи в 2026 году.

Запуск бесплатного роуминга заставил крупнейших мобильных операторов Молдовы пересмотреть свои тарифные планы.

Изменения затронут абонентов по-разному — в зависимости от компании.

Orange Moldova.

Подорожание ожидает пользователей абонементов Max 140, 145 и 190. Остальная линейка Max на данный момент остаётся без изменений.

Moldcell.

С 1 февраля оператор планирует принудительную миграцию абонентов на новые тарифы с включённым роумингом, что приведёт к росту стоимости услуг. В качестве компенсации клиентам обещают увеличить объём интернет-трафика или предложить индивидуальные скидки.

Moldtelecom.

Единственный оператор, который заявил о сохранении текущих цен. Абонементы стоимостью до 120 леев останутся без роуминга и без повышения тарифа.

Таким образом, бесплатный роуминг для одних абонентов обернётся расширенными возможностями, а для других — дополнительными расходами.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.

Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).

Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.

Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше