В США адаптировали ИИ для сверхбыстрой разработки «клеточных компьютеров»

«Двадцать пять лет назад мы создали первые цепочки генов для управления поведением клеток. На создание каждой из них у нас ушли месяцы работы. Разработанная коллегами платформа не просто позволяет резко ускорить этот процесс, но и дает возможность проводить его на ранее недоступных масштабах, что открывает новую эру в развитии синтетической биологии», — прокомментировал открытие профессор Массачусетского технологического института (США) Джеймс Коллинс, чьи слова приводит пресс-служба Университета Райса.