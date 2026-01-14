Беспрозванных назначил Рольбинова ответственным за ситуацию с уборкой снега по всему региону

«Непогода решила испытать нас вновь! Сильный ветер до 15 м/с, снег, который сразу налипает и замерзает, плохая видимость на дорогах — не больше 500−1000 метров. Всем профильным службам и главам муниципалитетов: переводим работу в режим повышенной готовности. 24/7! Оперштаб координирует Валерий Шерин. Александра Рольбинова ставлю ответственным за ситуацию по всему региону по ЖКХ и уборке снега, профильным ведомствам — с ним быть на постоянной связи в приоритетном порядке», — сообщил Беспрозванных.