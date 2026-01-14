Беспрозванных назначил Рольбинова ответственным за ситуацию с уборкой снега по всему региону

Губернатор Алексей Беспрозванных назначил вице-премьера Александра Рольбинова ответственым за ситуацию по ЖКХ и уборке снега по всему региону. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.
«Непогода решила испытать нас вновь! Сильный ветер до 15 м/с, снег, который сразу налипает и замерзает, плохая видимость на дорогах — не больше 500−1000 метров. Всем профильным службам и главам муниципалитетов: переводим работу в режим повышенной готовности. 24/7! Оперштаб координирует Валерий Шерин. Александра Рольбинова ставлю ответственным за ситуацию по всему региону по ЖКХ и уборке снега, профильным ведомствам — с ним быть на постоянной связи в приоритетном порядке», — сообщил Беспрозванных.
Губернатор попросил коллег оперативно реагировать на обращения от жителей. По его словам, необходимо выяснять адреса и устранять последствия непогоды.
Днём в среду, 14 января, в Калининграде пошёл сильный снег. По прогнозам синоптиков, осадки закончатся ориентировочно к полуночи. При этом специалисты также предупреждали о возможности ледяного дождя. Власти снова обратились к калининграцам с просьбой не садиться на руль 14 и 15 января.
В мэрии объясняли, что коммунальные службы в первой половине дня проводили превентивную обработку города. Однако ледяной дождь опасен тем, что реагенты быстро «вымываются». Поэтому обработку необходимо проводить много раз. Однако Но скорость техники напрямую зависит от общей дорожной обстановки — коммунальные машины едут в общем потоке.