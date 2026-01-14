Ричмонд
15-летний мальчик из Башкирии совершил недетский проступок: отвечать за него придется его родителям

В Башкирии ГАИ поймала 15-летнего водителя без прав.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя, управлявшего автомобилем без прав. Как сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов, инцидент произошел накануне в рамках профилактической акции «Внимание — дети!».

Инспекторы остановили для проверки ВАЗ-2109. При виде полицейских водитель резко затормозил, а затем попытался скрыться, начав движение задним ходом. Однако отсутствие опыта привело к тому, что машина застряла в сугробе.

При проверке выяснилось, что за рулем находился 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. На место оформления правонарушения была вызвана его мать. Подростка отстранили от управления, а авто отправили на спецстоянку.

Собранные инспекторами материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Сотрудники ПДН установят, при каких обстоятельствах несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству, и решат вопрос о привлечении родителей или законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

