Как не лишиться конечностей из-за сильного мороза: врач назвал главные правила

Россиянам рассказали об основных ошибках при оказании помощи при обморожениях, которые могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до ампутации. Главное — не греть поврежденные участки резко и не растирать их снегом, сообщил «Газете.Ru» педиатр Максим Клинов.
Врач пояснил, что обморожение часто начинается незаметно, но быстро повреждает ткани под воздействием холода, влаги и ветра. Наиболее уязвимы выступающие части тела: пальцы, уши, нос и щеки.
Клинов предупредил, что почернение кожи, потеря чувствительности или сильный отек сигнализируют о глубоком поражении. При таких симптомах нужно срочно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать некроза. Главное, что в таких случаях ни в коем случае нельзя греть обмороженные руки у костра или батареи.
Дерматовенеролог Наталия Сирмайс добавила, что зимние прогулки с мокрой головой ослабляют иммунитет. Это повышает риск инфекций и воспалительных процессов, например, невралгии, пишет 360.ru.
Также в морозы страдают домашние животные. Ветеринарный врач Анастасия Панкратова посоветовала сократить время выгула собак мелких и средних пород. Холод может быть опасен для их здоровья. Слова специалиста приводит «Царьград».