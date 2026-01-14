На дронах-камикадзе «Герань-2» заметили загадочные прожекторы

В сети появилась информация о том, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать инфракрасными прожекторами. На соответствующий видеоролик, демонстрирующий доработку беспилотника, обратили внимание военные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах заметны мигающие огни в кормовой части «Герани-2», которую преследует украинский вертолет. Утверждается, что аппараты оснащают парой ИК-прожекторов.
Достоверных данных о назначении этих устройств нет. В сети не исключают, что прожекторы могут использоваться для ослепления оптики зенитных дронов и вертолетов. Также выдвигается предположение, что инфракрасная подсветка может обеспечивать работу системы уклонения от дронов-перехватчиков в темное время суток.
Ранее аналитики New York Times писали, что российское правительство поставило дроны в число главных приоритетов, мобилизовав государственные и частные ресурсы для создания так называемой «империи дронов». Западние СМИ сообщают, что в РФ произошла настоящая революция в производстве БПЛА.