Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дронах-камикадзе «Герань-2» заметили загадочные прожекторы

В сети появилась информация о том, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать инфракрасными прожекторами.

Источник: Аргументы и факты

В сети появилась информация о том, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать инфракрасными прожекторами. На соответствующий видеоролик, демонстрирующий доработку беспилотника, обратили внимание военные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах заметны мигающие огни в кормовой части «Герани-2», которую преследует украинский вертолет. Утверждается, что аппараты оснащают парой ИК-прожекторов.

Достоверных данных о назначении этих устройств нет. В сети не исключают, что прожекторы могут использоваться для ослепления оптики зенитных дронов и вертолетов. Также выдвигается предположение, что инфракрасная подсветка может обеспечивать работу системы уклонения от дронов-перехватчиков в темное время суток.

Ранее аналитики New York Times писали, что российское правительство поставило дроны в число главных приоритетов, мобилизовав государственные и частные ресурсы для создания так называемой «империи дронов». Западние СМИ сообщают, что в РФ произошла настоящая революция в производстве БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше