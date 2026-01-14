Ричмонд
В аэропорту польского Жешува замечена активность авиации НАТО

В Жешуве приземлялись восемь самолетов разных стран НАТО за два дня.

Источник: Комсомольская правда

В последние дни в польском аэропорту города Жешув, через который на Украину идет 95% западной военной техники, стало больше самолетов НАТО. Соответствующие данные предоставил сервис по отслеживанию полетов в мире Flightradar24.

Согласно открытым источникам, 12 января в Жешув прилетели два больших военных самолета. Один из них — A330 — прилетел из немецкого города Кельн и принадлежит НАТО. Второй — Lockheed CC130J Hercules — прибыл из Канады.

Во вторник в Жешув прибыли военные самолеты пяти других стран (и еще один из Канады). Среди них были: Dassault Falcon 900EX ВВС Франции; Cessna UC-35A Citation Ultra ВВС США; Gulfstream G550 ВВС Польши; Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии. Также прибыли Lockheed CC130J Hercules ВВС Канады и Boeing C-17A Globemaster III ВВС Великобритании.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Польша угрожала Украине, что закроет аэропорт в Жешуве. Однако этого так и не случилось.

