В аэропорту польского Жешува замечена активность авиации НАТО

Во вторник в Жешув прибыли военные самолеты пяти других стран (и еще один из Канады). Среди них были: Dassault Falcon 900EX ВВС Франции; Cessna UC-35A Citation Ultra ВВС США; Gulfstream G550 ВВС Польши; Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии. Также прибыли Lockheed CC130J Hercules ВВС Канады и Boeing C-17A Globemaster III ВВС Великобритании.