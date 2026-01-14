Россиян с пятилетними паспортами перестали пускать в Румынию

С 1 января 2026 года для въезда в Румынию гражданам России необходим биометрический заграничный паспорт, действующий 10 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального консульства РФ в Констанце.
Генконсульство сообщило, что граждан России с 5-летними заграничными паспортами не пропускают через границу с Румынией. Ведомство призвало соотечественников учитывать новые требования.
«Напоминаем, что с 1 января 2026 г. для въезда на территорию страны требуется биометрический (10-летний) заграничный паспорт. Просим учесть это обстоятельство при планировании поездок в Румынию», — предупредило Генеральное консульство.
В противном случае, путешественники рискуют столкнуться с отказом в пересечении границы.
Это решение Румынии стало частью более широких ограничений, введенных рядом европейских стран. В 2025 году Франция первой отказала в признании пятилетних паспортов, а затем к этому шагу присоединились Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и другие страны.