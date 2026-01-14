Россиян с пятилетними паспортами перестали пускать в Румынию

Это решение Румынии стало частью более широких ограничений, введенных рядом европейских стран. В 2025 году Франция первой отказала в признании пятилетних паспортов, а затем к этому шагу присоединились Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и другие страны.