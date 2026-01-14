Ричмонд
ФИФА запретила ФК «Ростов» регистрировать новых игроков на три трансферных окна

Ограничение брать новых игроков для ФК «Ростов» действует с 13 января 2026 года. Причина санкций не раскрывается.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» попал под запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации футбола (ФИФА).

Ограничение официально вступило в силу 13 января 2026 года. Согласно решению ФИФА, клуб из Ростова-на-Дону не сможет заявлять новых футболистов в течение трёх предстоящих трансферных периодов.

Конкретная причина применения такой санкции в опубликованном сообщении не указывается. Однако, на официальной странице ФК «Ростов» в Telegram сегодня появилось сообщение, что у «желто-синих» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.

— Трансфер футболиста летом 2024-го года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил, — уточняется в сообщении. — Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.

Напомним, в текущем сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» по итогам 18 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ближайший матч команды запланирован на 28 февраля. После перерыва в чемпионате «Ростов» сыграет выездную игру против «Краснодара».

