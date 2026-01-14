ФИФА запретила ФК «Ростов» регистрировать новых игроков на три трансферных окна

— Трансфер футболиста летом 2024-го года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил, — уточняется в сообщении. — Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.