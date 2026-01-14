ФИФА запретила ФК «Ростов» регистрировать новых игроков на три трансферных окна

ФК «Ростов» попал под запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации футбола (ФИФА).
Ограничение официально вступило в силу 13 января 2026 года. Согласно решению ФИФА, клуб из Ростова-на-Дону не сможет заявлять новых футболистов в течение трёх предстоящих трансферных периодов.
Конкретная причина применения такой санкции в опубликованном сообщении не указывается. Однако, на официальной странице ФК «Ростов» в Telegram сегодня появилось сообщение, что у «желто-синих» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.
— Трансфер футболиста летом 2024-го года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил, — уточняется в сообщении. — Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.
Напомним, в текущем сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» по итогам 18 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Ближайший матч команды запланирован на 28 февраля. После перерыва в чемпионате «Ростов» сыграет выездную игру против «Краснодара».
