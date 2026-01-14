Изделия из Driftwood и начало «здорового года»: куда сходить на Ямале на выходных. Афиша

Афиша на 16, 17 и 18 января 2026 года.
Первая рабочая неделя 2026 года на Ямале подходит к своему завершению, однако для поддержания праздничного настроения организаторы подготовили для ямальцев множество культурных и концертных мероприятий. Среди них создание дизайнерских украшений из природных материалов, а также старт тематического года в округе. URA.RU публикует афишу самых интересных событий в первые выходные на Ямале.
Шахматный блиц.
С 16 и по 18 января в Салехарде (ЯНАО) состоится ряд шахматных матчей в рамках чемпионата города по данному виду спорта среди мужчин и женщин. В первый день (16 число) ожидается турнир в формате блиц — быстрые ходы и ограниченное время. Впоследствии, непосредственно на выходных, ожидается соревнование в дисциплине быстрые шахматы.
Начало мероприятия в пятницу запланировано на 19:00. В последующие дни — в 16%00 и 12:00 соответственно. Турнир пройдет в шахматной гостиницу Yamal chess на улице Свердлова, 43А.
Год здоровья на Ямале.
Текущий 2026 год на Ямале объявлен Годом здравоохранения. В связи с этим в регионе будет проводиться масштабная работа по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг и повышению здоровья местных жителей. Такое масштабное событие местные власти решили открыть большим праздником. Так, в Новом Уренгое пройдет культурная площадка, посвященная данной теме.
В грядущее воскресенье, 18 января, в Дворце спорта «Звездный» начнут работать сразу несколько тематических площадок. Среди них лекции от ямальских специалистов — медиков, психологов, массажистов и спортивных инструкторов. Отдельной локацией станет станция с дегустацией правильного питания. Стоимость билета — 300 рублей. Все деньги будут переданы в благотворительные фонды помощи детям.
Изделия из морской древесины.
В пятницу, 16 января 2026 года в ЯНАО состоится мастер-класс по созданию декоративных панно в технике Driftwood. Это искусство работы с природными материалами. В первую очередь — с корягами и древесиной, которые долгое время пробыли в море. Созданное произведение сможет стать отличным наполнением комнаты. Начало запланировано на 18:00 в Детской школе искусств Салехарда имени Образцовой.
Игры в крещенские морозы.
Уже на следующей неделе, 19 января, вся Россия встретит праздник Крещения Господня. К этому событию Салемальский дом культуры подготовил праздничную программу с конкурсами для взрослых и детей. Все гости смогут принять участие в традиционных русских играх, а впоследствии согреться чаем со сладостями. Начало мероприятия — 16:00.
Книжная фортуна.
В ЯНАО продолжается интерактивная игра «Книжные альянсы», в которой участникам предлагают на время прочесть произведения различного жанра. Каждую встречу гостям случайным образом будет предложена тема или жанр книги. За ее прочтение команда получает баллы. Таким образом ямальцы не только проводят время с пользой, но и не ломают голову о вопрос, что прочесть. Событие состоится 18 января в Центральной библиотеке города Губкинского.