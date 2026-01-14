Изделия из Driftwood и начало «здорового года»: куда сходить на Ямале на выходных. Афиша

В ЯНАО продолжается интерактивная игра «Книжные альянсы», в которой участникам предлагают на время прочесть произведения различного жанра. Каждую встречу гостям случайным образом будет предложена тема или жанр книги. За ее прочтение команда получает баллы. Таким образом ямальцы не только проводят время с пользой, но и не ломают голову о вопрос, что прочесть. Событие состоится 18 января в Центральной библиотеке города Губкинского.