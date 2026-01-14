В ИКИ РАН опровергли информацию о падении на Землю астероида CE2XZW2

Отмечается, что информация была запущена одним из околонаучных интернет-каналов без соответствующей проверки на достоверность. 14 января астрономы обнаружили астероид CE2XZW2, орбита которого проходит в трех тысячах километров от центра Земли. В связи с этим в Сети появились сообщения о якобы возможности столкновения небесного тела с планетой.