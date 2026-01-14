В ИКИ РАН опровергли информацию о падении на Землю астероида CE2XZW2

Представители Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опровергли информацию о падении астероида CE2XZW2 на Землю в скором времени. Об этом говорится в заявлении пресс-службы лаборатории.
«Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной, запущенной без проверки», — сообщает ИКИ РАН.
Отмечается, что информация была запущена одним из околонаучных интернет-каналов без соответствующей проверки на достоверность. 14 января астрономы обнаружили астероид CE2XZW2, орбита которого проходит в трех тысячах километров от центра Земли. В связи с этим в Сети появились сообщения о якобы возможности столкновения небесного тела с планетой.
Ранее KP.RU сообщал, что в декабре мимо Земли прошла межзвездная комета 3I/ATLAS. Именно с этим явлением могли быть связаны непредвиденные глобальные изменения в околоземном пространстве, включая всплеск частоты 25 Гц.