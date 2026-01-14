Разработан комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения головного мозга

«Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого представили первый в России и не имеющий прямых мировых аналогов программно-аппаратный комплекс для оценки в режиме реального времени церебральной ауторегуляции — ключевого механизма защиты мозга от перепадов артериального давления. Разработка позволит врачам в отделениях реанимации и нейрохирургии мгновенно получать критически важные данные о кровоснабжении мозга и своевременно корректировать лечение пациентов с инсультами и другими тяжелыми патологиями», — рассказали в пресс-службе.