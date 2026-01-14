Reuters: США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа

США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока неясны. Об этом в среду, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.
По данным СМИ, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов. Иранский суд приговорил к смертной казни 26-летнего Эрфана Солтани, задержанного во время восстания в городе Фардис, недалеко от Караджa.
Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах Дональда Трампа. Незадолго до этого верховный лидер Ирана заявил о том, что президенту США грозит свержение.