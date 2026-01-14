Reuters: США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа

США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока неясны. Об этом в среду, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.