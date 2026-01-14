К диабету приводят не только сладости: какими продуктами опасно злоупотреблять

Вторую опасную категорию, как пояснила Губина, образуют изделия из белой муки. Речь идет о белом хлебе, сдобной выпечке и булках. Эксперт объяснила, что при очистке зерна удаляется ценная оболочка с клетчаткой. В результате крахмал из такой муки расщепляется до глюкозы слишком быстро, что серьезно нагружает поджелудочную железу.