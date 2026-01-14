К диабету приводят не только сладости: какими продуктами опасно злоупотреблять

К развитию диабета второго типа приводят не только конфеты и пирожные. Врач-эндокринолог Татьяна Губина перечислила три категории продуктов с высоким гликемическим индексом, опасных для уровня сахара в крови, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Специалист отметила, что первую и наиболее очевидную группу составляют рафинированные сладости. К ним относятся кондитерские изделия, чистый сахар и сладкие газированные напитки. Подобные продукты практически лишены пищевых волокон. Это приводит к очень быстрому всасыванию глюкозы в кишечнике и резкому скачку сахара.
Вторую опасную категорию, как пояснила Губина, образуют изделия из белой муки. Речь идет о белом хлебе, сдобной выпечке и булках. Эксперт объяснила, что при очистке зерна удаляется ценная оболочка с клетчаткой. В результате крахмал из такой муки расщепляется до глюкозы слишком быстро, что серьезно нагружает поджелудочную железу.
Третьим фактором риска врач назвала ультраобработанные продукты. В эту группу входят фастфуд, полуфабрикаты и готовые соусы. Губина подчеркнула, что в такой пище часто много скрытых сахаров и вредных трансжиров. Их регулярное потребление способствует развитию инсулинорезистентности, предшествующей диабету.
Специалист резюмировала, что частое употребление таких продуктов вместе с малоподвижностью ведет к повышенному риску. Для профилактики она рекомендует сокращать быстрые углеводы, есть больше овощей и цельнозерновых продуктов, а также регулярно двигаться.
Отдельно биолог Анча Баранова заявила, что кофе, в частности сорт арабика, может стать помощником в профилактике диабета. По ее словам, содержащиеся в обжаренных зернах дитерпеноиды могут влиять на фермент альфа-глюкозидазу, который отвечает за расщепление углеводов и повышение глюкозы в крови.