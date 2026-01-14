В США уточнили, что приостановят выдачу только иммиграционных виз

США приостановят выдачу россиянам и гражданам еще 74 стран только иммиграционных виз, следует из отредактированной версии материала Fox News.
«Госдепартамент приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран. В список государств входят Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие», — сказано в публикации.
Уточняется, что ограничение начнет действовать 21 января и продлится неопределенное время.
Ранее сообщалось, что США впервые за последние 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем приняли.