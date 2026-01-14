Ричмонд
Губернатор поручил пересчитать плату за тепло после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове

После жалоб ростовчан губернатор поручил перерасчитать плату за отопление после аварии на ТЭЦ-2 не за четыре дня, а за полмесяца.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь поручил заново провести перерасчет за отопление после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале в среду, 14 января.

По словам губернатора, поставщик тепла, компания «Лукойл-Ростовэнерго», изначально сделал перерасчет только за период с 15 по 18 декабря.

— Но по факту нормального теплоснабжения не было две недели. Проблему устранили лишь в последний день года, — заметил глава региона.

Юрий Слюсарь провел совещание с поставщиком. Теперь компания обязана провести дополнительный перерасчет за весь период с 15 по 30 декабря. Для этого управляющим компаниям необходимо срочно собрать и предоставить официальные акты. В этих документах должно быть зафиксировано, что температура в квартирах в указанный период опускалась ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — ниже 20.

Координировать сбор и передачу документов поручено заместителю губернатора Владимиру Ревенко. Глава региона взял ситуацию с перерасчетом на свой личный контроль.

