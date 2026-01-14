Зои Салдана стала самой прибыльной киноактрисой в мире

Зои Салдана, обладательница «Оскара» за роль Риты в «Эмилии Перес», стала самой прибыльной актрисой в мире. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса финансовой аналитики в области кинематографа Numbers.
Согласно опубликованной информации, картины с участием Салданы смогли заработать 15,47 млрд долларов. Сервис, среди прочих кинокартин, учел ее роли в трилогии «Аватар», а также в ряде фильмов киновселенной Marvel и франшизе «Стартрек».
После Салданы в списке самых кассовых актеров идут Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни мл. и Крис Пратт.
Напомним, ранее стало известно, что актер Идрис Эльба, известный по ролям в сериалах «Прослушка» и «Лютер», был удостоен почетного рыцарского титула.