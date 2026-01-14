Ричмонд
Ученые прокомментировали информацию о летящем на Землю астероиде

Распространяющаяся в интернете информация о скором падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной и фейковой. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Эти сведения, как сообщается, были запущены одним из околонаучных каналов без должной проверки.

Специалисты назвали информацию о приближении 10-метрового астероида фейком.

«Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю астероида CE2XZW2 является недостоверной, запущенной без проверки», — написали ИКИ РАН в своем официальном telegram-канале.

Публикация подобных псевдосенсационных новостей противоречит принципам научного факт-чекинга, который требует времени для верификации данных. Специалисты сожалеют о наличии таких источников, вводящих общественность в заблуждение.

В научном сообществе подчеркивают важность ответственного подхода к распространению информации о потенциальных космических угрозах. Пауза для анализа данных является стандартной и необходимой практикой в астрономии.