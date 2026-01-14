Ученые прокомментировали информацию о летящем на Землю астероиде

Распространяющаяся в интернете информация о скором падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной и фейковой. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Эти сведения, как сообщается, были запущены одним из околонаучных каналов без должной проверки.