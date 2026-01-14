Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе поисков экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре найден труп мужчины

Полиция устанавливает личность найденого тела в периметре поисков Баумгертнера.

Источник: Комсомольская правда

На Кипре обнаружено тело мужчины в радиусе поисков пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет издание Cyprus Times со ссылкой на сообщение из правоохранительных органов.

Отмечается, что следователи ждут подтверждения личности найденного трупа. Оперативники не исключают, что это может быть Баумгертнер. Тело обнаружили на труднодоступном участке побережья, сообщает Philenews.

В полиции Лимассола не подтвердили принадлежность найденного тела Баумгертнеру. Требуется провести ДНК-анализ, так как тело сильно изменилось. Напомним, экс-глава «Уралкалия» пропал неделю назад, 7 января.