В районе поисков экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре найден труп мужчины

На Кипре обнаружено тело мужчины в радиусе поисков пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет издание Cyprus Times со ссылкой на сообщение из правоохранительных органов.
Отмечается, что следователи ждут подтверждения личности найденного трупа. Оперативники не исключают, что это может быть Баумгертнер. Тело обнаружили на труднодоступном участке побережья, сообщает Philenews.
В полиции Лимассола не подтвердили принадлежность найденного тела Баумгертнеру. Требуется провести ДНК-анализ, так как тело сильно изменилось. Напомним, экс-глава «Уралкалия» пропал неделю назад, 7 января.