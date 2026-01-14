Нитраты в овощах таят серьезную опасность: как они могут повлиять на здоровье человека

Об этой проблеме высказывался и агроном Алексей Куренин. Специалист подтвердил, что на избыток нитратов могут указывать слишком крупный размер, нехарактерный цвет или дряблость овощей. Однако эти признаки не являются гарантией. Надежнее всего выбирать местные сезонные продукты, где риск применения большого количества удобрений ниже.