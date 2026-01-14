Нитраты в овощах таят серьезную опасность: как они могут повлиять на здоровье человека

Избыток нитратов в овощах и фруктах может привести к тяжелому отравлению и кислородному голоданию тканей. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт пояснила, что в организме нитраты превращаются в опасные нитриты. Эти вещества нарушают способность крови переносить кислород, что особенно опасно для детей, пожилых людей и сердечников.
Клинически отравление может проявляться тошнотой, слабостью, головокружением и даже потерей сознания. В тяжелых случаях существует прямая угроза жизни человека, подчеркнула Сластен.
Определить превышение нитратов визуально почти невозможно, отметила врач. Косвенными признаками могут служить неестественно крупный размер плодов, водянистая структура или отсутствие вкуса.
Единственным достоверным способом проверки эксперт назвала лабораторный анализ или применение специальных нитрат-тестеров. Внешние признаки не обладают диагностической точностью.
Для безопасности Сластен рекомендует покупать сезонные овощи у проверенных продавцов и тщательно мыть плоды. При возможности стоит очищать кожуру и избегать продукции сомнительного происхождения.
Об этой проблеме высказывался и агроном Алексей Куренин. Специалист подтвердил, что на избыток нитратов могут указывать слишком крупный размер, нехарактерный цвет или дряблость овощей. Однако эти признаки не являются гарантией. Надежнее всего выбирать местные сезонные продукты, где риск применения большого количества удобрений ниже.