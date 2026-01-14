Денис Майданов объяснил, почему зевал на первой пленарке Госдумы после каникул

Майданов рассказал, почему зевал В ГД РФ. Видео © Telegram / SHOT.
«Любого человека можно поймать в любом состоянии, поэтому фотограф, видимо, хотел к старому Новому году для подписчиков канала SHOT сделать хорошее настроение. Мне кажется, ему это удалось», — пояснил Майданов.
Он также пожелал россиянам сил и здоровья в наступившем году. Майданов заверил, что депутаты Госдумы «всегда в рабочем состоянии», даже если иногда зевают. К слову, возможно, усталость Майданова связана с его подготовкой к большому благотворительному концерту. Певец выступит в Кремлёвском Дворце 17 февраля 2026. Зрителей ждёт большая праздничная программа «Я голосую за жизнь!», приуроченная к 50-летию артиста. Часть собранных средств будет перечислена в госфонд «Защитники Отечества» и пойдёт на нужды СВО.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам пожелания президента России Владимира Путина с связи с началом весенней сессии. Володин обратился к парламентариям в ходе выступления на пленарном заседании.
