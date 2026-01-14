Денис Майданов объяснил, почему зевал на первой пленарке Госдумы после каникул

Он также пожелал россиянам сил и здоровья в наступившем году. Майданов заверил, что депутаты Госдумы «всегда в рабочем состоянии», даже если иногда зевают. К слову, возможно, усталость Майданова связана с его подготовкой к большому благотворительному концерту. Певец выступит в Кремлёвском Дворце 17 февраля 2026. Зрителей ждёт большая праздничная программа «Я голосую за жизнь!», приуроченная к 50-летию артиста. Часть собранных средств будет перечислена в госфонд «Защитники Отечества» и пойдёт на нужды СВО.