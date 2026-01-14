Ричмонд
Денис Майданов объяснил, почему зевал на первой пленарке Госдумы после каникул

Депутат Госдумы Денис Майданов попал зевающим в кадр фотографа на первой пленарке Госдумы после каникул. Он объяснил журналисту SHOT, что любого человека можно «подловить» на подобном и ничего зазорного в таких неловкостях нет.

Источник: Life.ru

Майданов рассказал, почему зевал В ГД РФ. Видео © Telegram / SHOT.

«Любого человека можно поймать в любом состоянии, поэтому фотограф, видимо, хотел к старому Новому году для подписчиков канала SHOT сделать хорошее настроение. Мне кажется, ему это удалось», — пояснил Майданов.

Он также пожелал россиянам сил и здоровья в наступившем году. Майданов заверил, что депутаты Госдумы «всегда в рабочем состоянии», даже если иногда зевают. К слову, возможно, усталость Майданова связана с его подготовкой к большому благотворительному концерту. Певец выступит в Кремлёвском Дворце 17 февраля 2026. Зрителей ждёт большая праздничная программа «Я голосую за жизнь!», приуроченная к 50-летию артиста. Часть собранных средств будет перечислена в госфонд «Защитники Отечества» и пойдёт на нужды СВО.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам пожелания президента России Владимира Путина с связи с началом весенней сессии. Володин обратился к парламентариям в ходе выступления на пленарном заседании.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

