Губерниев ответил на критику Дзюбы цитатой из советского фильма

«Артем Дзюба — славный малый, я его нежно люблю. И мне сразу вспоминается бессмертное высказывание артиста Ивана Бортника, который в фильме “Место встречи изменить нельзя” играл Промокашку. И глядя на то, как Шарапов играет на фортепиано, воскликнул: “Ну так и я могу!”. Поэтому, мне кажется, что Артем Дзюба — это Промокашка наших дней. Но с учетом того, что Бортник друг Владимира Высоцкого, прекрасный артист театра на Таганке, корректно ли сравнивать божий дар актера с яичницей-футболистом? Я не знаю», — сказал Губерниев.