Губерниев ответил на критику Дзюбы цитатой из советского фильма

Российский нападающий Артем Дзюба заявил, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ничего не понимает в футболе. Последний в беседе с aif.ru ответил знаменитому футболисту.
Напомним, Дзюба во время интервью назвал футболиста Павла Мамаева хорошим примером спортивного комментатора, отметив, что он «на фоне других экспертов просто профессор Гарварда или Оксфорда». При этом в качестве непрофессионального комментатора он назвал Губерниева.
Дзюба подчеркнул, что «комментирующий 17 видов спорта Губерниев ничего не понимает в футболе, который смотрел один или два раза». Спортсмен добавил, что таким же образом он сам мог бы комментировать, например, балет.
«Артем Дзюба — славный малый, я его нежно люблю. И мне сразу вспоминается бессмертное высказывание артиста Ивана Бортника, который в фильме “Место встречи изменить нельзя” играл Промокашку. И глядя на то, как Шарапов играет на фортепиано, воскликнул: “Ну так и я могу!”. Поэтому, мне кажется, что Артем Дзюба — это Промокашка наших дней. Но с учетом того, что Бортник друг Владимира Высоцкого, прекрасный артист театра на Таганке, корректно ли сравнивать божий дар актера с яичницей-футболистом? Я не знаю», — сказал Губерниев.
