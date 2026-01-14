Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев ответил на критику Дзюбы цитатой из советского фильма

Футболит Артем Дзюба заявил, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «вообще не понимает футбол». Последний ответил на критику спортсмена.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий Артем Дзюба заявил, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ничего не понимает в футболе. Последний в беседе с aif.ru ответил знаменитому футболисту.

Напомним, Дзюба во время интервью назвал футболиста Павла Мамаева хорошим примером спортивного комментатора, отметив, что он «на фоне других экспертов просто профессор Гарварда или Оксфорда». При этом в качестве непрофессионального комментатора он назвал Губерниева.

Дзюба подчеркнул, что «комментирующий 17 видов спорта Губерниев ничего не понимает в футболе, который смотрел один или два раза». Спортсмен добавил, что таким же образом он сам мог бы комментировать, например, балет.

«Артем Дзюба — славный малый, я его нежно люблю. И мне сразу вспоминается бессмертное высказывание артиста Ивана Бортника, который в фильме “Место встречи изменить нельзя” играл Промокашку. И глядя на то, как Шарапов играет на фортепиано, воскликнул: “Ну так и я могу!”. Поэтому, мне кажется, что Артем Дзюба — это Промокашка наших дней. Но с учетом того, что Бортник друг Владимира Высоцкого, прекрасный артист театра на Таганке, корректно ли сравнивать божий дар актера с яичницей-футболистом? Я не знаю», — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев поддержал Коростелева после падения в гонке «Тур де Ски».