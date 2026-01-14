Ричмонд
МЧС предупреждает волгоградцев о сильном гололеде 14 и 15 января

Волгоградцев просят быть осторожнее из-за опасной погоды.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Волгоградской области стоит готовиться к сложной погоде. Спасатели предупреждают, что 14 и 15 января 2026 года в северо-восточных районах ожидаются сильный гололед и изморозь.

Опасные условия начнутся днем 14 января и сохранятся до конца суток, а также в течение всего следующего дня. На дорогах и проводах возможно сложное ледяное отложение, которое увеличивает риск аварий и травм.

В МЧС советуют водителям снижать скорость и держать дистанцию, особенно возле школ и детских садов, где движение требует повышенного внимания. Пешеходам рекомендуют идти не спеша, переходить дорогу только по переходам и заранее убеждаться, что поблизости нет машин.

Светоотражающие элементы на одежде помогут быть заметнее в условиях плохой видимости.

Для жителей региона это означает повышенный риск на улицах и трассах, поэтому в ближайшие дни лучше отказаться от лишних поездок и быть максимально осторожными. В экстренных ситуациях можно обратиться в службу спасения по телефону 101.

Ранее сообщалось, что непогода уже усложнила движение в регионе.