МЧС предупреждает волгоградцев о сильном гололеде 14 и 15 января

Жителям Волгоградской области стоит готовиться к сложной погоде. Спасатели предупреждают, что 14 и 15 января 2026 года в северо-восточных районах ожидаются сильный гололед и изморозь.
Опасные условия начнутся днем 14 января и сохранятся до конца суток, а также в течение всего следующего дня. На дорогах и проводах возможно сложное ледяное отложение, которое увеличивает риск аварий и травм.
В МЧС советуют водителям снижать скорость и держать дистанцию, особенно возле школ и детских садов, где движение требует повышенного внимания. Пешеходам рекомендуют идти не спеша, переходить дорогу только по переходам и заранее убеждаться, что поблизости нет машин.
Светоотражающие элементы на одежде помогут быть заметнее в условиях плохой видимости.
Для жителей региона это означает повышенный риск на улицах и трассах, поэтому в ближайшие дни лучше отказаться от лишних поездок и быть максимально осторожными. В экстренных ситуациях можно обратиться в службу спасения по телефону 101.
Ранее сообщалось, что непогода уже усложнила движение в регионе.