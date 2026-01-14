Чадов: ректор школы-студии МХАТ Золотовицкий готовил сильных актеров

Напомним, Золотовицкий ушел из жизни 14 января, ему было 64 года. Предварительной причиной его смерти называется онкологическое заболевание. Прощание с актером состоится 17 января на Основной сцене МХТ им. Чехова, а отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.