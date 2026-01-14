Чадов: ректор школы-студии МХАТ Золотовицкий готовил сильных актеров

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был прекрасным актером и примером для своих студентов и готовил сильных актеров, заявил в интервью с «360» российский артист Алексей Чадов.
«Он понимал, что готовит прекрасных студентов, артистов большого качества. И в целом был, безусловно, ярким актером, личностью», — сказал он.
Напомним, Золотовицкий ушел из жизни 14 января, ему было 64 года. Предварительной причиной его смерти называется онкологическое заболевание. Прощание с актером состоится 17 января на Основной сцене МХТ им. Чехова, а отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.