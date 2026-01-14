Конгресс «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина» пройдет в Москве с 4 по 6 марта

В Москве с 4 по 6 марта 2026 года пройдет III Конгресс с международным участием «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина». Врачи и ученые со всей России, а также приглашенные специалисты из зарубежных стран обсудят актуальные вопросы женского здоровья и новейшие возможности anti-age медицины. Участники конгресса обменяются опытом и представят научные доклады.
Организатором конгресса выступает ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России и ведущие медицинские сообщества страны. Основная цель мероприятия — объединить врачей смежных специальностей, ученых и международных экспертов для обмена опытом, расширения знаний и повышения профессиональной квалификации.
«Данный конгресс собирает, прежде всего, неравнодушных врачей и профессионалов самого высокого уровня. Участников привлекает насыщенная научная программа, которая отвечает всем запросам современности. Здесь можно не только обновить свои знания, но и окунуться в атмосферу праздника, получить эстетическое удовольствие», — отметили организаторы мероприятия.
Участников конгресса ждет эффективное профессиональное общение, в ходе которого они узнают о новейших научных достижениях, существенно повышающих качество диагностики и лечения заболеваний женской половой сферы. Гости мероприятия также познакомятся с современными технологиями, расширяющими возможности реабилитации женщины после рождения ребенка, перенесенных операций и лечения злокачественных новообразований. Участники узнают о новых методах, уже успешно применяемых врачами в таких сферах, как акушерство, гинекология, пластическая хирургия, косметология, дерматовенерология, урология.
Вместе с российскими экспертами перед гостями выступят зарубежные спикеры — представители медицинского сообщества Швейцарии, Португалии, Франции и Италии. В программу конгресса включены дискуссии и мастер-классы, а также выставка новейших образцов продукции производителей лекарственных средств и медицинских изделий.
Руководителями конгресса являются директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, профессор Геннадий Сухих, заслуженный врач РФ, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова», президент Ассоциации специалистов по эстетической гинекологии, профессор Инна Аполихина, заведующий отделом научно-образовательных программ ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова», вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор Игорь Баранов.
«Женское здоровье — это не только лечение болезней, но и возможность на протяжении длительного времени сохранить ощущение молодости, высокую социальную активность и благоприятный психоэмоциональный фон. Эстетическая гинекология и возрастная медицина открывают новый подход к женскому здоровью, где задачей является не просто лечение, а полное раскрытие потенциала здоровья, красоты и качества жизни женщины», — подчеркнули организаторы конгресса.