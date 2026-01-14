Конгресс «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина» пройдет в Москве с 4 по 6 марта

«Женское здоровье — это не только лечение болезней, но и возможность на протяжении длительного времени сохранить ощущение молодости, высокую социальную активность и благоприятный психоэмоциональный фон. Эстетическая гинекология и возрастная медицина открывают новый подход к женскому здоровью, где задачей является не просто лечение, а полное раскрытие потенциала здоровья, красоты и качества жизни женщины», — подчеркнули организаторы конгресса.