Бобры построили в Канаде плотину, которую видно из космоса

В канадском национальном парке «Вуд-Баффало» расположена крупнейшая в мире плотина, построенная бобрами. Объект, расположенный вдали от дорог и троп на севере провинции Альберта, достигает около 775 метров в длину. Благодаря этому его можно разглядеть на спутниковых фотографиях из космоса. Об этом в среду, 14 января, сообщила газета. The Times of India.
По данным журналистов, плотина удерживает водоем площадью примерно 70 тысяч квадратных метров. Впервые о ее существовании узнали в 2007 году благодаря спутниковым снимкам, а не наземным исследованиям.
— Дальнейший анализ показал, что плотины не было до 1980 года, а значит, она строилась на протяжении нескольких десятилетий несколькими поколениями бобров, работавших в одном и том же месте, — передает газета.
