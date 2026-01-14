Бобры построили в Канаде плотину, которую видно из космоса

В канадском национальном парке «Вуд-Баффало» расположена крупнейшая в мире плотина, построенная бобрами. Объект, расположенный вдали от дорог и троп на севере провинции Альберта, достигает около 775 метров в длину. Благодаря этому его можно разглядеть на спутниковых фотографиях из космоса. Об этом в среду, 14 января, сообщила газета. The Times of India.