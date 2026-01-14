Ученые усомнились, что древние жители Евразии уничтожили шерстистых носорогов

Проведенный исследователями анализ указал на то, что размеры популяции шерстистых носорогов на северо-востоке Сибири оставались стабильными и достаточно крупными примерно 30−14,4 тыс. лет назад, вплоть до начала текущей межледниковой эры 14,7 тыс. лет назад. Как считают профессор Дален и его коллеги, это ставит под сомнение версию, что проникновение охотников-собирателей в северные регионы Евразии около 25−30 тыс. лет назад привело к резкому сокращению в численности носорогов и их вырождению.