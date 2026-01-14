Новый квартал с малоэтажными домами в Уфе: что о нем известно

Согласно расчетам, для жителей новой территории потребуется 14 мест в детском саду и 47 мест в общеобразовательной школе. Потребность в дошкольных учреждениях планируется закрыть за счет детского сада, который будет построен в самом квартале. Места в школе будут обеспечены за счет общеобразовательного учреждения в соседнем квартале № 20, расположенного в пределах нормативной пешеходной доступности.