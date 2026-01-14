Ричмонд
Новый квартал с малоэтажными домами в Уфе: что о нем известно

В Уфе появится квартал с малоэтажными домами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утвержден проект планировки территории для создания нового жилого квартала в границах Демского и Ленинского районов города. Соответствующее постановление администрации Уфы опубликовано на сайте мэрии.

Проектом предусмотрено размещение блокированных малоэтажных жилых домов, а также всех необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Жилая застройка будет представлена блоками, объединяющими от 5 до 10 квартир, высотой в 2−3 этажа. Планируются квартиры трех типоразмеров: 80, 100 и 120 квадратных метров.

Общая площадь жилой застройки в новом квартале составит 11,7 тысячи квадратных метров. Возле каждого жилого блока будет организовано по два парковочных машино-места.

Согласно расчетам, для жителей новой территории потребуется 14 мест в детском саду и 47 мест в общеобразовательной школе. Потребность в дошкольных учреждениях планируется закрыть за счет детского сада, который будет построен в самом квартале. Места в школе будут обеспечены за счет общеобразовательного учреждения в соседнем квартале № 20, расположенного в пределах нормативной пешеходной доступности.

