История с сектором Газа не закончилась: в США анонсировали новые этапы плана

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил о начале второго этапа плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Тем самым американский политик подтвердил, что ситуация с сектором Газа не окончилась.
Уиткофф подчеркнул, что вторая часть плана будет включать в себя полную демилитаризацию региона.
«Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа президентского плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа, который предполагает переход от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению», — написал американский политик в своем блоге соцсети X.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам Трампа, есть несколько этапов урегулирования конфликта в Газе. В октябре 2025 года лидер Белого дома заявил, что начался третий и четвертый этап урегулирования процесса по конфликту в регионе. Однако подробности он предпочел сохранить в тайне.