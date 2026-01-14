История с сектором Газа не закончилась: в США анонсировали новые этапы плана

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам Трампа, есть несколько этапов урегулирования конфликта в Газе. В октябре 2025 года лидер Белого дома заявил, что начался третий и четвертый этап урегулирования процесса по конфликту в регионе. Однако подробности он предпочел сохранить в тайне.