ИКИ РАН: информация о падении астероида CE2XZW2 на Землю являются фейком

Утверждения о скором столкновении астероида CE2XZW2 с Землей, являются ложными. Такое заявление было сделано 14 января в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил РИА Новости о том, что вновь обнаруженный астероид CE2XZW2 имеет значительную вероятность столкновения с Землей.
«Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной», — уточнили в Telegram-канале лаборатории.
Специалисты отметили, что новость об астероиде CE2XZW2 запустил в Сеть без проверки околонаучный интернет-канал.
В декабре 2025 года NASA представило обновленные фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS. В лаборатории отметили, что, несмотря на более благоприятные условия для наблюдения, из-за его отдаленности, выявить принципиально новые детали не представляется возможным.