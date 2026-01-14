Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИКИ РАН: информация о падении астероида CE2XZW2 на Землю являются фейком

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что новость об астероиде CE2XZW2 запустил в интернет без проверки околонаучный интернет-канал.

Источник: Аргументы и факты

Утверждения о скором столкновении астероида CE2XZW2 с Землей, являются ложными. Такое заявление было сделано 14 января в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил РИА Новости о том, что вновь обнаруженный астероид CE2XZW2 имеет значительную вероятность столкновения с Землей.

«Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной», — уточнили в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отметили, что новость об астероиде CE2XZW2 запустил в Сеть без проверки околонаучный интернет-канал.

В декабре 2025 года NASA представило обновленные фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS. В лаборатории отметили, что, несмотря на более благоприятные условия для наблюдения, из-за его отдаленности, выявить принципиально новые детали не представляется возможным.