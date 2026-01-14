Профессор Малинен: США и Дания уже начали подготовку к борьбе за Гренландию

Власти США и Дании уже начали подготовку к противостоянию за Гренландию. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Похоже, подготовка к противостоянию Дании и США за Гренландию уже началась». — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
В посте Малинен также иронично отметил, что сейчас самое прекрасное время, чтобы жить.
Ранее KP.RU сообщал, что Дания и Гренландия проведут переговоры с США 14 января. Как заявляет агентство Bloomberg, контакты пройдут на фоне обострившейся дискуссии вокруг статуса острова.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима американскому государству для национальной безопасности и создания «Золотого купола». При этом НАТО якобы должно помочь Вашингтону заполучить остров.