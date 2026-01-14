Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Малинен: США и Дания уже начали подготовку к борьбе за Гренландию

Туомас Малинен заявил о подготовке США и Дании к противостоянию за Гренландию, пошутив про прекрасное время для жизни.

Источник: Комсомольская правда

Власти США и Дании уже начали подготовку к противостоянию за Гренландию. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Похоже, подготовка к противостоянию Дании и США за Гренландию уже началась». — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

В посте Малинен также иронично отметил, что сейчас самое прекрасное время, чтобы жить.

Ранее KP.RU сообщал, что Дания и Гренландия проведут переговоры с США 14 января. Как заявляет агентство Bloomberg, контакты пройдут на фоне обострившейся дискуссии вокруг статуса острова.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима американскому государству для национальной безопасности и создания «Золотого купола». При этом НАТО якобы должно помочь Вашингтону заполучить остров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше