Весной в Башкирии могут повысить взносы на капремонт: стало известно, насколько

Минимальный размер ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Башкирии может быть повышен этой весной — с 1 апреля. Соответствующий проект постановления правительства республики разработало Министерство жилищно-коммунального хозяйства и размещен для общественной экспертизы. Предложения будут принимать еще неделю — до 21 января.
Согласно проекту, предлагается увеличить тариф для домов этажностью до шести этажей с нынешних 12,5 рублей до 13,17 рублей за квадратный метр общей площади помещения. Для домов высотой более шести этажей взнос предлагается повысить с 13,2 рублей до 13,91 рубля за «квадрат». Таким образом, индексация составит 5,36%.
Напомним, в конце минувшего октября МинЖКХ уже выносило на экспертизу аналогичный проект с предложением увеличить взносы на тот же процент с 1 января 2026 года, однако он так и не был утвержден.
Последнее повышение тарифов на капремонт в республике произошло в мае прошлого года. Тогда взносы выросли сразу на 63% и 67,5% соответственно, поскольку до этого с 2022-го тарифы оставались одними из самых низких в стране и не индексировались. Ранее в МинЖКХ анонсировали, что в 2026 и 2027 годах планируется индексация не ниже прогнозируемого уровня инфляции в регионе.
