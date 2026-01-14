Весной в Башкирии могут повысить взносы на капремонт: стало известно, насколько

Последнее повышение тарифов на капремонт в республике произошло в мае прошлого года. Тогда взносы выросли сразу на 63% и 67,5% соответственно, поскольку до этого с 2022-го тарифы оставались одними из самых низких в стране и не индексировались. Ранее в МинЖКХ анонсировали, что в 2026 и 2027 годах планируется индексация не ниже прогнозируемого уровня инфляции в регионе.