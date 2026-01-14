iPaper: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре

Сообщалось, что в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов. Иранский суд приговорил к смертной казни 26-летнего Эрфана Солтани, задержанного во время восстания в городе Фардис, недалеко от Караджa.