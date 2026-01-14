Ричмонд
iPaper: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре

Великобритании вслед за США приступила к эвакуации военных с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 14 января, сообщила газета iPaper со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны.

Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать государственные учреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.

Сообщалось, что в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов. Иранский суд приговорил к смертной казни 26-летнего Эрфана Солтани, задержанного во время восстания в городе Фардис, недалеко от Караджa.

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах Дональда Трампа. Незадолго до этого верховный лидер Ирана заявил о том, что президенту США грозит свержение.

