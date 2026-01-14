Ричмонд
В Карелии школьнику разрешили приходить на учебу позже из-за волков

В Карелии школьнику разработали индивидуальный образовательный план из-за выхода волков на дорогу.

Источник: ru.freepik.com

Школьнику из Карелии разрешили приходить на учебу позже остальных детей из-за выхода волков на дорогу.

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова рассказала в Telegram об ученике десятого класса из деревни Виданы. Он был вынужден преодолевать дорогу, где замечали волков, чтобы добраться до места сбора детей на маршруте школьного автобуса.

Впоследствии, как пишет «Фактор», в Минобразования и спорта Карелии сообщили, что для ребенка разработали индивидуальный образовательный план. Он предполагает начало занятий со второго или третьего урока. Это позволит родителям подвозить ребенка самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области к школе вышел медведь. Он передвигался вдоль забора образовательного учреждения.