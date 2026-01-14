В Карелии школьнику разрешили приходить на учебу позже из-за волков

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова рассказала в Telegram об ученике десятого класса из деревни Виданы. Он был вынужден преодолевать дорогу, где замечали волков, чтобы добраться до места сбора детей на маршруте школьного автобуса.