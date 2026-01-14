ВкусВилл отреагировал на обнаружение кишечной палочки в наггетсах

Пресс-служба ВкусВилла подтвердила проверку Роспотребнадзора в Карелии.
ВкусВилл прокомментировал сообщения о выявлении бактерий в наггетсах на одном из предприятий в Карелии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба торговой сети.
«Безопасность продуктов — абсолютный приоритет, и мы оперативно проверили все факты. Нарушения в партии от 23 ноября 2025 года не связаны с технологическим процессом или санитарными нормами на производстве», — заявили в пресс-службе компании.
В компании также указали, что фотография наггетсов в сопровождающих инцидент публикациях не соответствует реальному продукту от поставщика. По их данным, изображенные «Классические» наггетсы никогда не производились АО «Ярославский бройлер».
Эта продукция поступает от других поставщиков сети, имеющих актуальные положительные протоколы испытаний. ВкусВилл подчеркивает, что осуществляет входной лабораторный контроль и работает только с проверенными производителями.
Ранее в наггетсах из мяса цыплят-бройлеров в магазине «Вкусвилл» в Петрозаводске обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. Производителем полуфабриката является компания «Ярославский бройлер». По итогам проверки Роспотребнадзор выдал торговой сети официальное предостережение.