Соседний с Беларусью ЕС хочет назначить спецпредставителя для контакта с РФ

Соседний с Беларусью Европейский Союз хочет назначить специального представителя для контакта с Россией. Как пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico, в руководстве ЕС в настоящее время активно обсуждается возможно назначения спецпредставителя для участия в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Страны Европейского Союза заинтересованы в том, что эту позицию занял бы человек, который мог бы вести диалог с российской стороной от их лица. В числе наиболее вероятных кандидатур называется глава Финляндии Александер Стубб.
