От Меладзе до Хулио Иглесиаса и Пи Дидди: кого еще из звезд обвиняли в домогательствах

Хулио Иглесиасу, который попал в секс-скандал, сейчас 82 года, у него восемь детей.
Одна из самых успешных фигур испанского шоу-бизнеса — 82-летний певец Хулио Иглесиас — оказался в центре секс-скандала. Две бывшие сотрудницы обвинили его в неоднократных изнасилованиях и невозможности покинуть особняки артиста. Это якобы произошло еще в 2021 году, однако известно стало лишь накануне.
Однако Иглесиас не первый из известных личностей оказался обвиненным в страшных преступлениях. Кто еще из знаменитостей был известен на весь мир секс-скандалами — в материале URA.RU.
Хулио Иглесиас.
О сексуальном насилии заявили две бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса. По их словам, это произошло в 2021 году в домах артиста в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) и Лайфорд-Кей (Багамы). Показания под псевдонимами Ребекка и Лаура. Об этом сообщила испанская электронная газета elDiario.es, опубликовавшая расследование совместно с Univision Noticias. Журналисты пытались получить комментарий Иглесиаса и его юриста, но ответа не получили. В публикации также говорится, что одна из бывших сотрудниц артиста назвала обвинения «выдумками».
«Тогда все сняли бюстгальтеры, он мне говорит: “Снимай, ничего страшного” — и подзывает меня: “Иди сюда”. Я подхожу, и тогда он хватает меня за грудь и сжимает очень-очень сильно», — пожаловалась пострадавшая Ребекка, пишет РЕН ТВ.
Жерар Депардье.
Французскому актеру Депардье 77 лет.
В мае 2025 года французский суд признал актера Жерара Депардье виновным в совершении сексуального насилия в отношении одной из женщин, выдвинувших против него обвинения. Суд назначил ему 18 месяцев лишения свободы условно. Сам Депардье вину не признает.
В феврале 2024 года о домогательствах со стороны актера заявила 53-летняя женщина по имени Амели, работавшая художником-постановщиком на съемках фильма. По ее словам, во время работы над картиной в Париже 10 сентября 2021 года Депардье сначала допускал в ее адрес резкие высказывания, а спустя некоторое время якобы грубо «схватил ее» и «прикасался к талии, животу и груди». Как утверждает женщина, вмешательство охранников актера прекратило происходящее.
Обвинения в сексуальном насилии в адрес Депардье выдвигаются не впервые. Летом 2018 года французская актриса, имя которой изначально не разглашалось, обвинила его в изнасиловании. Весной 2022 года она раскрыла свою личность — ею оказалась Шарлот Арну. По ее утверждению, Депардье изнасиловал ее в своей квартире, когда ей было 22 года, а ему — 70 лет.
В апреле 2023 года французское издание Mediapart опубликовало свидетельства 13 женщин, обвиняющих актера в сексуальных домогательствах, которые, по их словам, происходили в период с 2004 по 2022 год на съемочных площадках 11 фильмов. В общей сложности в сексуальном насилии и домогательствах Жерара Депардье обвинили более десяти женщин.
Кевин Спейси.
Спейси играл в фильме «Время убивать».
Скандал вокруг голливудской звезды начался в ноябре 2017 года. Тогда актер сериала «Star Trek» Энтони Репп заявил, что пьяный Спейси пытался его соблазнить («ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено в России). Реппу было 14 лет. Когда начался скандал, Спейси сказал, что не помнит подобного, но за инцидент извинился. После мексиканский актер Роберто Кавазос рассказал, как стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает о других случаях. В итоге на американца поступили десятки жалоб.
Харви Вайнштейн.
Дело Вайнштейна было одним из самых резонансных в киноиндустрии.
В 2017 году журналисты The New York Times заявили, что известный продюсер из США Вайнштейн, работавший над такими культовыми фильмами, как «Властелин колец», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», многие годы домогался девушек-подчиненных. В 2020 году верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.
Летом 2025 года присяжные Нью-Йорка подтвердили вину продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Это решение было вынесено после повторного рассмотрения дела — ранее приговор отменила апелляционная инстанция.
Пласидо Доминго.
Доминго якобы вел себя неподобающе целых 30 лет.
В августе 2019 года девять женщин обвинили испанского оперного певца в сексуальных домогательствах. По их словам, что в течение 30 лет он вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позже еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго отрицал такие заявления. В январе 2023 года некая певица на условиях анонимности тоже выдвинула обвинения в адрес 82-летнего коллеги в эфире испанского телеканала La Sexta.
Доминго был вынужден покинуть должность генерального директора Лос-Анджелесской оперы, которую занимал свыше двух десятилетий. Руководство театра объявило о начале внутреннего расследования с участием независимых специалистов. Ряд театров в Европе и США отказался от сотрудничества с певцом и отменил его выступления.
Мэрилин Мэнсон.
В домогательства Мэнсона якобы обвиняли бывшие девушки.
В 2021 году актриса Эван Рейчел Вуд, снимавшаяся в сериале «Мир Дикого Запада», обвинила певца Мэнсона в насилии. В обвинениях актрису поддержали еще несколько женщин. Одной из них стала модель Сара Макнили.
«Из-за того, как он относился ко мне, у меня появились проблемы с психическим здоровьем. Я считаю, что он получает удовольствие, разрушая жизни людей», — заявила тогда модель.
Мэнсон отбивался от обвинений со стороны бывших подруг. Среди них также были якобы Эсме Бьянко, модель Эшли Морган Смитлайн. Последняя позже призналась, что ее обвинения в адрес американского музыканта были ложными и сделаны под давлением Вуд, а с Бьянко музыкант заключил досудебное соглашение. Однако позже стало известно о еще одном иске против артиста, в котором фигурирует несовершеннолетняя потерпевшая.
Тилль Линдеманн.
Немецкий певец заявлял о невиновности.
В июне 2023 года газета Tagesspiegel сообщила, что прокуратура инициировала проверку в отношении лидера Rammstein Тилля Линдеманна по статьям, связанным с сексуальными домогательствами, сексуальным принуждением и изнасилованием. Основанием для проверки стали заявления девушки по имени Шелби Линн.
По ее словам, на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь, после употребления которого она почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Поклонница группы утверждала, что Линдеманн намеревался вступить с ней в интимную связь и проявил агрессию после того, как получил отказ. После публичных рассказов Линн еще несколько женщин выступили с заявлениями о домогательствах со стороны музыканта.
На фоне разгоревшегося скандала активистки и сторонники феминистского движения организовали в Берлине акцию протеста против запланированных на июль концертов Rammstein, а на офис группы было совершено нападение. Сам Линдеманн завяил о намерении отстоять свою невиновность в суде.
Олег Табаков.
Табаков умер в 2018 году.
В 2021 году бывшие студентки российского актера Олега Табакова, который умер в 2018-м признались, что он неоднократно домогался их. На это они решились после откровенного интервью Елены Прокловой. Учившаяся у актера Елена Антоненко рассказала, что тоже столкнулась с этим.
«Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру. Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: “Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку”. И я убежала оскорбленная»", — цитирует телеканал НТВ Антоненко.
Вин Дизель.
Вин Дизель стал знаменит после фильмов «Форсаж».
В 2023 году американский актер Вин Дизель, известный по серии фильмов «Форсаж», оказался в центре обвинений в сексуальных домогательствах. По данным CNN, соответствующее заявление в Верховный суд штата Калифорния подала бывшая ассистентка актера Аста Джонассон. По ее словам, в 2010 году в гостиничном номере в Атланте Дизель домогался ее, несмотря на однозначно выраженное несогласие. Согласно ее показаниям, после того как она закричала и направилась в сторону ванной комнаты, актер якобы прижал ее к стене.
Кроме того, Джонассон обвинила в случившемся компанию One Race Productions, принадлежащую Вину Дизелю, а также его сестру Саманту Винсент. По словам женщины, Винсент, занимавшая на тот момент руководящую должность в One Race Productions, уволила ее спустя несколько часов после инцидента. По информации телеканала, Джонассон добивалась назначения административных штрафов в размере 10 тысяч долларов за каждый установленный эпизод нарушения.
Пи Дидди.
Суд лишил Пи Дидди свободы на четыре года.
Суд в США огласил в октябре 2025 года приговор по делу американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P. Diddy (Пи Дидди). Артист приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, а также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов, сообщила газета The New York Times.
Комбс был задержан в сентябре 2024 года, ему вменили сексуальное насилие, торговлю людьми и организацию проституции. С 2023 года в правоохранительные органы поступили сотни заявлений в его адрес. В обвинительных материалах указывалось, что продюсер проводил так называемые «белые вечеринки» с участием знаменитостей, на которых, по версии следствия, происходили преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.
Скандал вокруг P. Diddy получил международный резонанс. В октябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила, что, по ее убеждению, американские спецслужбы были осведомлены о характере этих мероприятий и наблюдали за ними, поскольку они якобы использовались в интересах продвижения «американской демократии», сообщил «Первый канал». В итоге рэпера удалось привлечь к ответственности только за перевоз женщин через границу для вовлечения в проституцию.
Канье Уэст.
О неподобающие поведении Уэста заявили в 2025 году.
Летом 2025 года стало известно, что бывшая ассистентка рэпера Канье Уэста, также известного как Йе, Лорен Пишотта подала в суд Лос-Анджелеса иск к артисту. Об этом сообщила Variety.
Изначально, в июле 2024 года, госпожа Пишотта обратилась в суд с жалобой на незаконное увольнение. Она утверждала, что подвергалась сексуальным домогательствам и за отказ вступить в связь с Уэстом была уволена. Позже в дополненном иске она утверждала, что Уэст изнасиловал ее и заставил подчиниться его сексуальным требованиям, давая ложные обещания о продвижении ее карьеры. В иске также утверждается, что Уэст якобы склонял ее к занятию проституцией.
Константин Меладзе.
В 2021 году в эфире программы «Судьба человека» певица Ани Лорак заявила, что в определенный момент продюсер Константин Меладзе, по ее ощущениям, вел себя недопустимо. По словам артистки, после совместной работы над одной из композиций она осознала, что продюсер воспринимает ее не только как исполнительницу.
«Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, — они мне не подошли», — рассказала Лорак, передает NEWS.Ru.
В тот же период украинская певица Оля Полякова публично обвинила Меладзе в домогательствах, поддержав позицию Лорак. Артистка заявила, что доверяет словам коллеги и убеждена в правдивости ее рассказа.