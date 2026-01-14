Великобритания эвакуирует своих солдат с базы в Катаре из-за эскалации

Великобритания эвакуирует часть военнослужащих с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета, входящая в медиагруппу Daily Mail and General Trust, со ссылкой на свои источники.
Военнослужащие ВВС Великобритании находятся на авиабазе Аль-Удейд вместе с американскими военными. Агентство Reuters сообщило, что США рекомендовали части персонала эвакуироваться из-за иранской атаки на базу в июне 2025 года в ответ на удары Израиля и США.
Ранее KP.RU сообщил, что обострение ситуации в этом регионе произошло еще в сентябре 2025 года. Это случилось после атаки Израиля по Дохе. Катар заявил, что оставил за собой право ответить зеркально в связи с обстрелами. Премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил о создании команды юристов для ответа на действия Израиля, который атаковал штаб-квартиру ХАМАС и жилые дома с мирными жителями. Главой группы назначен государственный министр Мухаммед аль-Хулейфи, которому поручено инициировать правовые меры.