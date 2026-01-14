Ричмонд
«Сонный туризм» стал трендом в России: можно ли выспаться впрок

Терапевт Хачмафова: cонный туризм может снижать эффективность сна.

Источник: Комсомольская правда

«Сонный туризм» набирает популярность в России как отдых, главная цель которого — хорошо выспаться. Врач-терапевт Нафисет Хачмафова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о плюсах и минусах этого увлечения.

Она объяснила, что качественный сон крайне важен для обмена веществ, иммунитета и работы нервной системы. Специальные условия вроде полной тишины и темноты действительно помогают добиться более глубокого и полноценного отдыха.

Эксперт отметила, что такой туризм может быстро улучшить самочувствие и снизить тревожность. Однако у него есть серьезные ограничения, о которых нужно знать.

Хачмафова подчеркнула, что выспаться впрок, например на год вперед, физически невозможно. Длительный недосып вызывает стойкие нарушения в организме, которые не исправить коротким отпуском.

Также врач добавила, что пассивный отдых без легкой физической активности может даже ухудшить качество сна. Движение в течение дня помогает нормализовать его ночные фазы.

В заключение специалист заявила, что «сонный туризм» стоит рассматривать лишь как способ профилактики и восстановления сил. Он не является лечением настоящих нарушений сна.

Ранее сообщалось, что одним из популярных направлений для такого отдыха стала Кубань. Туристы едут туда, чтобы насладиться тишиной и как следует отдохнуть. В Краснодарском крае гости часто выбирают комфортные глэмпинги и экоотели у моря или в горах. Спрос на такие места за год вырос почти на треть.