«Сонный туризм» стал трендом в России: можно ли выспаться впрок

Ранее сообщалось, что одним из популярных направлений для такого отдыха стала Кубань. Туристы едут туда, чтобы насладиться тишиной и как следует отдохнуть. В Краснодарском крае гости часто выбирают комфортные глэмпинги и экоотели у моря или в горах. Спрос на такие места за год вырос почти на треть.