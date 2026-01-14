ИКИ РАН опроверг данные о падении астероида CE2XZW2 на Землю

Распространившаяся в Сети информация о падении 10-метрового астероида CE2XZW2 на Землю в ближайшее время является недостоверной. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, эту информацию запустил без проверки «один из околонаучных интернет-каналов».
— Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью, не в научном сообществе) людей, публикующих псевдо-сенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке факт-чекинга, — передает Telegram-канал.
По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, астероид CE2XZW2, открытый в среду, 14 января, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю. Он отметил, что номинальная орбита небесного тела составляет три тысячи километров от центра планета. Ученый пояснил, что орбита только что открытых астероидов известна достаточно неточно — их точность увеличивается по мере наблюдений.
Утром 27 октября жители Подмосковья увидели, как в небе летел неизвестный объект с ярким зеленым свечением, пролетел неизвестный объект.