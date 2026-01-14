ИКИ РАН опроверг данные о падении астероида CE2XZW2 на Землю

По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, астероид CE2XZW2, открытый в среду, 14 января, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю. Он отметил, что номинальная орбита небесного тела составляет три тысячи километров от центра планета. Ученый пояснил, что орбита только что открытых астероидов известна достаточно неточно — их точность увеличивается по мере наблюдений.