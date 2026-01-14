МВД: Мошенники стали выдавать себя за сотрудников автошкол

Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками автошкол. Об этом в среду, 14 января, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.
По словам пресс-секретаря ведомства, гражданам звонят якобы из администрации учебных заведений и требуют назвать код авторизации. Он нужен для записи на уроки, активации личного кабинета или подтверждения сдачи экзамена.
— Как только код сообщен, запускается стандартный сценарий давления: мошенники имитируют взлом, сообщают о возможной утечке данных, а затем подключают «сотрудников полиции». Те, в свою очередь, убеждают жертву немедленно «спасти свои деньги» или «помочь в следственных действиях», — написала Волк в своем Telegram-канал.
Мошенники стали присылать российским детям и подросткам видео, где люди в форме украинских военных угрожают ракетными ударами. Школьники получают такие ролики после того, как отправляют свою геолокацию новому знакомому в мессенджере.
Помимо этого, в России распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.