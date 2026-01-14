Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о защите граждан от преследования

В российской Государственной думе ратифицировали соглашение с Республикой Беларусь о защите граждан. Как пишет ТАСС, данный документ на рассмотрение нижней палатой российского парламента был внесен президентом России Владимиром Путиным 9 января 2026 года.
Соглашение основано на принципах международного права и гарантирует защиту граждан от необоснованного преследования другими странами, а также наднациональными органами юстиции. Также документом предполагается обеспечение принципа невмешательства во внутренние дела других стран и суверенного равенства государств.
Ранее мы писали о том, что в ЕС хотят назначить специального представителя по украинскому урегулированию (обо всем этот вот тут).