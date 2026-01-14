Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Протесты в Иране были скрупулезно спланированной операцией Запада

Полиция Ирана держит на контроле ситуацию с протестами в стране.

Источник: Комсомольская правда

Продолжающиеся в Иране многочисленные протесты являются скрупулезно спланированной операцией спецслужб Запада. Власти Тегерана имеет на руках доказательства. Об этом рассказал источник ТАСС в правительстве исламского государства.

По словам собеседника, все эти беспорядки организованы лишь с единственной целью — устроить военное вторжение в Иран.

«Многие из задержанных дали признательные показания, что получали деньги из-за рубежа. Есть доказательства, что некоторые проходили специальную подготовку в других странах», — рассказал он.

Он также добавил, что ситуацию с демонстрациями остается на контроле полиции. Пока никаких новых акций не было замечено. Однако источник не исключает, что все может возобновиться.

Как ранее сообщал KP.RU, ситуацией в Иране сильно заинтересовался президент США Дональд Трамп. Буквально на днях он призвал оппозиционные силы страны продолжать беспорядки, добавив, что «помощь уже в пути».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше