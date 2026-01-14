ТАСС: Протесты в Иране были скрупулезно спланированной операцией Запада

Продолжающиеся в Иране многочисленные протесты являются скрупулезно спланированной операцией спецслужб Запада. Власти Тегерана имеет на руках доказательства. Об этом рассказал источник ТАСС в правительстве исламского государства.
По словам собеседника, все эти беспорядки организованы лишь с единственной целью — устроить военное вторжение в Иран.
«Многие из задержанных дали признательные показания, что получали деньги из-за рубежа. Есть доказательства, что некоторые проходили специальную подготовку в других странах», — рассказал он.
Он также добавил, что ситуацию с демонстрациями остается на контроле полиции. Пока никаких новых акций не было замечено. Однако источник не исключает, что все может возобновиться.
Как ранее сообщал KP.RU, ситуацией в Иране сильно заинтересовался президент США Дональд Трамп. Буквально на днях он призвал оппозиционные силы страны продолжать беспорядки, добавив, что «помощь уже в пути».