Еще больше военнослужащих из Башкирии могут получить выплату в 1 млн рублей

Вчера, 13 января, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об изменениях, расширяющих перечень военнослужащих, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей. Новые нормы вступили в силу с 1 января этого года.
Согласно поправкам, право на миллионную выплату теперь предоставлено двум дополнительным категориям граждан:
— призванным на военную службу по призыву военными комиссариатами Башкирии в Вооруженные Силы РФ и впоследствии заключившим контракт о прохождении военной службы.
— не пребывающим в запасе и подлежащим призыву, которые заключили контракт в военных комиссариатах республики вместо прохождения службы по призыву.
