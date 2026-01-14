Ричмонд
Еще больше военнослужащих из Башкирии могут получить выплату в 1 млн рублей

В Башкирии больше военнослужащих могут рассчитывать на выплату в 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 января, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об изменениях, расширяющих перечень военнослужащих, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей. Новые нормы вступили в силу с 1 января этого года.

Согласно поправкам, право на миллионную выплату теперь предоставлено двум дополнительным категориям граждан:

— призванным на военную службу по призыву военными комиссариатами Башкирии в Вооруженные Силы РФ и впоследствии заключившим контракт о прохождении военной службы.

— не пребывающим в запасе и подлежащим призыву, которые заключили контракт в военных комиссариатах республики вместо прохождения службы по призыву.

