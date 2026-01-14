Philenews: на Кипре нашли тело пропавшего бизнесмена Баумгертнера

На Кипре обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшему российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру, передает Philenews.
По данным издания, тело нашли на «труднодоступном и изрезанном участке побережья», в районе, где были сосредоточены поиски предпринимателя. Для идентификации тела может потребоваться ДНК-экспертиза или анализ стоматологических записей.
«Обнаружение тела стало результатом масштабной спасательной операции, затрудненной непогодой. Баумгертнер проживал в Лимассоле, в последний раз его видели садящимся в такси, направляющимся в район Писсури», — отмечается в публикации.
Как сообщалось ранее, Владислав Баумгертнер ушел из дома 7 января и перестал выходить на связь. Последний сигнал его мобильного телефона зафиксировали в гористом прибрежном районе деревни Писсури.