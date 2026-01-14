В эфире радиостанции «Судного дня» прозвучало слово «люэсобаул»

Радиостанция УВБ-76 передала новое загадочное сообщение, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность «Жужжалки».
В 19.33 по мск в эфире прозвучало загадочное слово «люэсобаул», которое в прежних шифровках не было замечено.
Отметим, во вторник, 13 января, в эфире радио прозвучало слово «раекориал».
Ранее сообщалось, что 12 января радиостанция УВБ-76 впервые после новогодних праздников вышла в эфир и передала три сообщения: нутошато, кортодонг, омарокадр.
Отметим, УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц, которая является закрытой для гражданского использования. Подробности — в материале aif.ru.