Обрушившуюся гомельскую многоэтажку восстановят после демонтажа пяти этажей в мае 2026

Обрушившуюся в Гомеле многоэтажку восстановят после демонтажа пяти этажей в мае.

Источник: Комсомольская правда

Основной комплекс ремонтных работ по восстановлению поврежденных при ЧС конструкций в гомельской многоэтажке планируется завершить в мае 2026 года (здесь и вот тут рассказываем о взрыве газа в Гомеле).

Как пишет БелТА, председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко уже утвержден график восстановительных работ в жилом доме по улице Косарева, дом 3 в Гомеле.

Многоэтажку планируется восстановить уже в последний весенний месяц. Речь идет о целом комплексе взаимосвязанных работ, демонтаже поврежденных конструктивных элементов, инженерных систем. Также в установленный положенный срок будет проведена государственная строительная экспертиза.

В настоящее время осуществляется установка и монтаж башенного крана, параллельно ведутся работы по разработке необходимой проектной документации.

Институт «Гомельгражданпроект» в свою очередь уже передает Гомельскому ДСК необходимую документацию для формовки железобетонных конструкций.

