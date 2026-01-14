Поклон поколения: каких актеров воспитал Игорь Золотовицкий

— Более остроумного и жизнерадостного человека в нашей среде я не знаю, — рассказывает «Известиям» режиссер Андрей Житинкин. — Он делал все-все капустники в Доме актера, и там были молодые тогда еще Певцов, Дворжецкий, Женя Добровольская, которой, к сожалению, тоже уже нет, но сочинял всё Игорь Золотовицкий. Он мог пригласить любую звезду и заставить работать — и Ширвиндта, и Захарова, и Рязанова, и даже Славу Зайцева заставить петь. Он был заботливый и строгий ректор. Говорил, что надо приготовить «детей» к жестким условиям конкуренции, которая их ждет. Но был и добрым, понимаете? Вот он выходит такой большой, и все уже улыбаются. Он шутил так, что потом вся Москва передавала из уст в уста его остроты.