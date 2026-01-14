Поклон поколения: каких актеров воспитал Игорь Золотовицкий

На 65-м году жизни скончался Игорь Золотовицкий, артист кино и театра, один из столпов МХТ, ректор Школы-студии МХАТ, глава Дома актера. За его плечами десятки ролей, спектакли, которые он поставил сам, но главное — множество молодых актеров, которых выпустила Школа-студия. Для каждого из них Золотовицкий остался и нравственным камертоном, и идеалом в профессии, и часто просто другом и партнером по сцене. Это тот самый случай, когда очень многие люди не знают, «как теперь это всё будет без него». «Известия», для которых Золотовицкий тоже часто был собеседником, рассказывают о том, почему имя Золотовицкого будет звучать в МХТ и за его стенами еще очень долго.
Последний спектакль
«Спектакль “Винни-Пуховские чтения”, назначенный на 8 февраля на Малой сцене, отменяется». Такое сообщение еще в понедельник появилось в Telegram-канале МХТ, и в комментариях люди стали с беспокойством писать, что и на других датах этого спектакля нет. А кто-то тревожно заметил, что на Рождественском концерте в МХТ не было Золотовицкого.
Этот спектакль был одной из последних больших работ Золотовицкого в МХТ, по большому счету, его бенефисом. Золотовицкий не просто играл главную роль — он был стержнем постановки, проводником авторской мысли Евгения Гришковца. И на спектакль этот ходили по нескольку раз, чтобы провести время в компании Золотовицкого. Это Малый зал, то есть до неиссякаемого источника харизмы, иронии и спокойной мудрости было всего несколько метров практически из любой точки.
Теперь мы знаем, что случилось. Рак всего за полгода лишил и зрителя, и театр, и Школу-студию МХАТ, и кинематограф одного из тех людей, которые, как маяки, остаются в профессии ориентирами. Которых не то что некем заменить — просто никому это даже в голову не приходит, потому что они, кажется, должны бы жить вечно — за счет уникальности, важности, за счет, в конце концов, того, как сильно они нужны, необходимы везде, где они присутствуют.
— Более остроумного и жизнерадостного человека в нашей среде я не знаю, — рассказывает «Известиям» режиссер Андрей Житинкин. — Он делал все-все капустники в Доме актера, и там были молодые тогда еще Певцов, Дворжецкий, Женя Добровольская, которой, к сожалению, тоже уже нет, но сочинял всё Игорь Золотовицкий. Он мог пригласить любую звезду и заставить работать — и Ширвиндта, и Захарова, и Рязанова, и даже Славу Зайцева заставить петь. Он был заботливый и строгий ректор. Говорил, что надо приготовить «детей» к жестким условиям конкуренции, которая их ждет. Но был и добрым, понимаете? Вот он выходит такой большой, и все уже улыбаются. Он шутил так, что потом вся Москва передавала из уст в уста его остроты.
Кого учил Игорь Золотовицкий
Многие выпускники мастерской Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова («курс ЗЗ», как их называли) уже давно суперзвезды. Это Максим Матвеев, звезда «Триггера», Вронский из «Анны Карениной» Шахназарова и, не в последнюю очередь, Зорге из «Красного шелка». Да и просто один из самых востребованных артистов своего поколения. Пришел к Золотовицкому сразу после окончания консерватории в Саратове.
Это его однокурсник Антон Шагин, который после «Стиляг» сделал блестящую карьеру в кино. Кстати, в «Стилягах», а до этого в «Тисках» у Валерия Тодоровского они с Матвеевым играли вместе, только в «Тисках» главная роль была у Матвеева, а в «Стилягах» — у Шагина. Обе звездные. Они потом снимались вместе в «Союзе спасения». А еще Шагин играл сложнейший образ у Миндадзе в драме «В субботу», был почти что Цоем в «Бездельниках», был протагонистом в «Петрополисе» Фокина и Иваном-дураком в «Коньке-горбунке». Недавно с ним вышел «Авиатор», Шагин сейчас звезда «Ленкома».
Артема Быстрова Золотовицкий заметил и оценил задолго до того, как «выстрелил» фильм «Дурак». И любил с ним работать в МХТ. У него учились Полина Гагарина, которая, между прочим, профессиональная актриса по образованию. К нему пришел молодой кавээнщик Андрей Бурковский, который потом стал артистом МХТ, а после «Звоните ДиКаприо» превратился в народного любимца.
А еще — Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Мирослава Карпович, Марк Богатырев, Кузьма Сапрыкин, Максим Стоянов. И Павел Табаков тоже окончил мастерскую Золотовицкого, причем без всяких скидок на фамилию. В общем, проще сказать, кто из известных артистов не учился у Золотовицкого, правда, потом, скорее всего, выяснится, что даже если он не был в «мастерской ЗЗ», то всё равно Золотовицкий обязательно его чему-то научил — например, на сцене или на съемках.
Кого играл Золотовицкий
Золотовицкий был Ронни в одном из главных мхатовских хитов «№ 13» Владимира Машкова, и публика заходилась от хохота от энергичной эксцентрики героя. В «Последней жертве» по Островскому Золотовицкий превращал второстепенного персонажа Салая Салтаныча в гвоздь представления. «Женитьбу» Золотовицкий поставил сам, но и играл там Жевакина так, что в итоге опять все смотрели только на него. В «Пьяных» у Рыжакова он работал со сложным материалом новой драмы, требовавшим сочетать интеллектуальную иронию с новой же искренностью. Он был Берлиозом и Дорном, был Лебедевым в «Иванове» Юрия Бутусова, выходил на сцену в «Изображая жертву».
— Для меня это личная тяжелейшая потеря, — сказал «Известиям» артист Олег Басилашвили. — Ушел от нас добрый, умный, честный человек. Прекрасный, замечательный артист. Неповторимый. Он всю свою жизнь проработал в Художественном театре. И отдал громадную часть своей жизни студентам Школы-студии МХТ, воспитывая молодых актеров, нашу грядущую смену. Среди актеров — выпускников студии под его руководством много замечательных, ныне известных артистов. Это его заслуга. Он был высокий, красивый, крепкий человек с глазами, излучающими радость и любовь к жизни. Таким я его запомню навсегда. Страшно, что его больше нет.
— Есть такие люди-глыбы, которые как будто бы с нами навсегда, — словно отвечает Басилашвили актриса МХТ Софья Евстигнеева, выпускница Школы-студии. — Мне не довелось увидеть Игоря Яковлевича, борющимся с болезнью. Последний раз я видела его на сборе труппы в сентябре. Он пришел в парике, и у меня даже не промелькнула мысль, что что-то не так. Я решила, что после у него репетиция. Настолько он был всегда радостным, энергичным и излучающим свет, что я не допускала дурных мыслей. И до последнего верила, что он справится. Он навсегда останется для меня светлейшим человеком, моим ректором и партнером по сцене. Мне просто повезло быть рядом.
Золотовицкий не только сыграл у крупнейших театральных режиссеров своего времени. У него огромная фильмография, и там он работал с Павлом Лунгиным, Верой Глаголевой, Александром Зельдовичем, Иваном Дыховичным, Сергеем Урсуляком, Светланой Проскуриной, Валерией Гай Германикой, Авдотьей Смирновой, Евгением Сангаджиевым. В последние годы он много работал в сериалах, снялся в «Библиотекаре» по роману Михаила Елизарова, в «Актрисах» Федора Бондарчука, среди последних его работ — «Улица Шекспира», он вышел в прошлом году, все как раз ждали второй сезон.
Прощание с Игорем Золотовицким состоится в субботу, 17 января, в МХТ. Потом будут отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и похороны на Троекуровском кладбище.