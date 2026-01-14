«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое загадочное сообщение, свидетельствует Telegram-канал, отслеживающий ее активность.
В 19:33 мск в эфире прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не упоминалось в шифровках.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ она получила прозвища Жужжалка и Радиостанция Судного дня. Официально назначение станции не комментировалось.